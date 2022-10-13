Мобилизованный 52-летний житель Башкирии получил инфаркт во время марш-броска

Об этом же говорит и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, добавляя при этом, что заявление на проведение медкомиссии могут написать родственники мобилизованных. Однако никто не уточняет кому документы показывать. С этой проблемой и столкнулась Аниса М., она рассказывает, что хотела написать данное заявление, однако в башкирском военкомате в ответ на это сказали следующее: «Куда я дену ваше заявление? Мне его некуда отправить. Я не знаю, где находится ваш муж».