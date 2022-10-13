Мобилизованный 52-летний житель Башкирии получил инфаркт во время марш-броска

На полигоне в Саратове у 52-летнего мобилизованного Рината из Стерлитамака случился инфаркт. На службу по частичной мобилизации он был призван 29 сентября. Как сообщает его супруга Аниса М. порталу «ГорОбзор.ру», медицинский осмотр его не отправляли, хотя, по словам женщины, соответствующее заявление он написал.
Так, изначально говорили, что медосмотр мобилизованные будут проходить уже в Саратове, однако по прибытию в город им только выдали обмундирование. После чего их отправили в военную часть, рассказывает женщина.
— Отправили в военную часть. Там были полтора дня. Никакого питания. Да и кушать некогда было: составляли списки, бегали, пытались что-то организовать. Потом их отправили в Дубки, там повторилось то же самое. Снова отправили в другое место, где было переформирование. На шестые сутки, наконец-то, начали полноценно кормить, — рассказывает Аниса М.
Состояние здоровья 52-летнего Рината начало ухудшаться уже на второй день тренировок, а именно во время марш-броска. Ночью из-за сильных головных болей он не могу уснуть, утром давление у мужчины было 110/170. Аниса добавляет, что тогда супругу дали препарат каптоприл, а после вновь отправили на полигон.
Уже в обед давление измерили повторно — тонометр показал 150/200 — вызвали «скорую». В больницу Ринат попал только в 8 вечера. Так, УЗИ сердца показало инфаркт, на данный момент самочувствие у мужчины плохое, рассказывает его супруга.
— Ринат пройдет курс лечения в Саратове и только потом пойдет в военкомат на врачебную комиссию, — Аниса М.
Аниса подчеркивает, что до этого она дважды обращалась в военную прокуратуру, в Минобороны, а также в администрации Стерлитамака и Саратова. В ответ чаще всего получала отписки.
К слову, мэр Стерлитамака Рустем Газизов ссылаясь на статью 53 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» заявлял, что пребывающие в запасе граждане в звании младших офицеров призываются до 60 лет: 1 разряд — до 50 лет, 2 разряд — до 55 лет, 3 разряд — до 60 лет. По его словам в рамках частичной мобилизации призывают в первую очередь резервистов из 1 разряда, однако в случае нехватки, то призвать могут и из 2 разряда. Кроме того, прохождение медкомиссии не требуется. Призывник может сам предоставить справки о состоянии здоровья.
Об этом же говорит и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, добавляя при этом, что заявление на проведение медкомиссии могут написать родственники мобилизованных. Однако никто не уточняет кому документы показывать. С этой проблемой и столкнулась Аниса М., она рассказывает, что хотела написать данное заявление, однако в башкирском военкомате в ответ на это сказали следующее: «Куда я дену ваше заявление? Мне его некуда отправить. Я не знаю, где находится ваш муж».
Известно, что на данный момент он находится в больнице. Mkset также связался с Анисой М., однако дополнительно комментировать произошедшее женщина отказалась.