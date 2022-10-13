Курултай Башкирии планирует расширить запрет на продажу алкоголя в День молодежи

Связано это с тем, что 27 июня выпадает на разные дни недели, а празднование переносится на выходные дни. В частности, в текущем году День молодежи отмечался в пятницу и субботу 24 и 25 июня. В таком случае, по словам спикера парламента Константина Толкачева, запрет на продажу алкоголя именно в День молодежи свою функцию не выполняет. Потому заксобрание республики предлагает распространить запрет и на дни, в которые муниципалитеты решат проводить праздничные мероприятия.