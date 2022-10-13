Курултай Башкирии планирует расширить запрет на продажу алкоголя в День молодежи

Депутаты Башкирии намерены расширить запрет на продажу алкоголя в День молодежи. Как сообщает пресс-служба Госсобрания, ограничение будет касается не только 27 июня, но и дней, когда дата будут проводиться праздничные мероприятия.
Связано это с тем, что 27 июня выпадает на разные дни недели, а празднование переносится на выходные дни. В частности, в текущем году День молодежи отмечался в пятницу и субботу 24 и 25 июня. В таком случае, по словам спикера парламента Константина Толкачева, запрет на продажу алкоголя именно в День молодежи свою функцию не выполняет. Потому заксобрание республики предлагает распространить запрет и на дни, в которые муниципалитеты решат проводить праздничные мероприятия.
Известно, что законодательная инициатива уже прошла оценку регулирующего воздействия, а также был одобрена региональным правительством.
Напомним, что в сентябре региональное правительство установило территориальные границы, в пределах которых нельзя реализовывать алкогольную продукцию во время массовых мероприятий.