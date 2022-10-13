mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Курултай Башкирии планирует расширить запрет на продажу алкоголя в День молодежи

13 октября 03:28
Фото: 1MI
На данный момент запрет на продажу алкоголя действует 27 июня.

Депутаты Башкирии намерены расширить запрет на продажу алкоголя в День молодежи. Как сообщает пресс-служба Госсобрания, ограничение будет касается не только 27 июня, но и дней, когда дата будут проводиться праздничные мероприятия.

Связано это с тем, что 27 июня выпадает на разные дни недели, а празднование переносится на выходные дни. В частности, в текущем году День молодежи отмечался в пятницу и субботу 24 и 25 июня. В таком случае, по словам спикера парламента Константина Толкачева, запрет на продажу алкоголя именно в День молодежи свою функцию не выполняет. Потому заксобрание республики предлагает распространить запрет и на дни, в которые муниципалитеты решат проводить праздничные мероприятия.

Известно, что законодательная инициатива уже прошла оценку регулирующего воздействия, а также был одобрена региональным правительством.

Напомним, что в сентябре региональное правительство установило территориальные границы, в пределах которых нельзя реализовывать алкогольную продукцию во время массовых мероприятий.

#Новости#2#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44