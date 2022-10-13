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Густов: В госбанках РФ доступна газовая ипотека с частичным погашением процентов

13 октября 07:41
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По заявлению Сергея Густова, генерального директора группы “Газпром межрегионгаз” и “Газпром газификация”, в России догазификация становится бессрочной.

При этом для новых заявителей может быть интересен такой инструмент, как газовая ипотека. Об этом Густов сообщил в ходе РЭН-2022. Следует также отметить, что совместно с правительством рассматриваются разные способы адресной помощи в рамках газификации, сообщает pnp.ru.

Газовая ипотека предполагает кредитование в госбанке, при котором проценты погашаются за счет федерального и регионального бюджетов, заявил Сергей Густов. Помимо этого, в данный момент действует отработанный механизм субсидий при газификации, когда из бюджетов регионов выделяются деньги льготным группам россиян на прокладку газовых сетей по участку, приобретение и монтаж газового оборудования в доме. Эти расходы – зона ответственности будущего абонента. Газовую трубу строят до границы земельного участка.

Существует несколько вариантов помощи, которые отличаются с учетом региона, где живет абонент. Это и субсидии, и компенсации. Густов подчеркнул: газификация продолжится и дальше, то есть по своей сути она является бессрочной.

В данный момент от жителей российских субъектов поступило порядка 710 тысяч заявок на проведение догазификации. Более 85% переведены в договоры. Свыше половины договоров реализованы. Таким образом, газопроводы построены до границы участков земель заявителей.

Всего до конца 2022 года по всей РФ в планах выполнить более 500 тысяч договоров.

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