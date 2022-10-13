Густов: В госбанках РФ доступна газовая ипотека с частичным погашением процентов

Газовая ипотека предполагает кредитование в госбанке, при котором проценты погашаются за счет федерального и регионального бюджетов, заявил Сергей Густов. Помимо этого, в данный момент действует отработанный механизм субсидий при газификации, когда из бюджетов регионов выделяются деньги льготным группам россиян на прокладку газовых сетей по участку, приобретение и монтаж газового оборудования в доме. Эти расходы – зона ответственности будущего абонента. Газовую трубу строят до границы земельного участка.