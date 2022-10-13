ФАС: стоимость дозы российской пневмококковой вакцины согласована

Информация о согласовании цены на препарат была опубликована в Telegram-канале ФАС.
Кроме того, в ведомстве уточнили, что сейчас в Российской Федерации применяют только один вид тринадцативалентного препарата для иммунопрофилактики пневмококковой инфекции. Речь идет о произведенной в Соединенных Штатах вакцине «Превенар 13» от Pfizer. Об этом информирует Russian.rt.com.
Ранее сообщалось, что поставки на рынок российской вакцины «Пнемотекс» от ООО «Нанолек» начнутся после согласования ее стоимости.
Кроме того, 12 сентября ФЭС опубликовало данные о согласовании цены на одну дозу антиковидной вакцины «Конвасэл», которая составила 433 рубля.