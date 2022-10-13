ФАС: стоимость дозы российской пневмококковой вакцины согласована

Кроме того, в ведомстве уточнили, что сейчас в Российской Федерации применяют только один вид тринадцативалентного препарата для иммунопрофилактики пневмококковой инфекции. Речь идет о произведенной в Соединенных Штатах вакцине «Превенар 13» от Pfizer. Об этом информирует Russian.rt.com.