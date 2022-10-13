Эвакуация в колледже, пожар в СИЗО и взятка в 1,5 миллиона

Сегодня в Уфе в срочном порядке провели эвакуацию студентов и сотрудников многопрофильного колледжа. Причиной экстренных мер стало поступившее на почту учебного заведения сообщение о том, что здание заминировано.
Тем временем в Стерлитамаке произошёл пожар в здании местного СИЗО. Огонь загорелся на третьем этаже здания. В результате пожара никто не пострадал — огонь потушили ещё до прибытия сотрудников экстренных служб.
Молодой человек обратился за консультацией к врачу, а тот посоветовал ему посмотреть видеоролики на YouTube. Местный житель хотел получить консультации, подозревая у себя наличие симптомов простатита, а также узнать, годен ли он в этом случае для службы в армии. Медработник, в свою очередь, выписал молодому человеку лекарства и порекомендовал ознакомиться с информацией о них в роликах на популярной платформе.
В Уфе задержали адвоката, который за взятку в размере 1,5 миллиона рублей обещал помочь клиентке. По словам адвоката, деньги предназначались для неких высокопоставленных сотрудников МВД, однако, как стало известно позднее, подобных знакомых у адвоката нет. Предположительно, денежные средства адвокат планировал присвоить себе.
Стало известно о кадровых изменениях в администрации Уфы. Так, начальником управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей стал уроженец Балтачевского района республики Рустам Хазиев.
На следующей неделе военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич выступит перед депутатами Госсобрания Башкирии. Выступление запланировано на 20 октября, его основной темой станет ход частичной мобилизации в республике. Отмечается, что с момента старта частичной мобилизации в Башкирии чиновники получили большое количество вопросов граждан, касающихся различных её аспектов.