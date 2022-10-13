Эвакуация в колледже, пожар в СИЗО и взятка в 1,5 миллиона

Молодой человек обратился за консультацией к врачу, а тот посоветовал ему посмотреть видеоролики на YouTube. Местный житель хотел получить консультации, подозревая у себя наличие симптомов простатита, а также узнать, годен ли он в этом случае для службы в армии. Медработник, в свою очередь, выписал молодому человеку лекарства и порекомендовал ознакомиться с информацией о них в роликах на популярной платформе.