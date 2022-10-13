Эксперты ИРИ назвали важнейшие достижения в Пензенской области за последние 20 лет

Кроме того, проведена реконструкция Бакунинского моста, пролегающего через Суру. Он соединяет микрорайоны ГПЗ, Маяк и Ахуны. Мост был расширен до 22 метров, а численность полос на нем выросла до трех. Строительные работы обошлись более чем в 900 миллионов рублей, резюмировали авторы национального проекта «20 главных событий России за 20 лет».