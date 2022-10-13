Эксперты ИРИ назвали важнейшие достижения в Пензенской области за последние 20 лет

В фокусе внимания авторов проекта «20 главных событий России за 20 лет» сегодня – Пензенская область. Местные жители гордятся старинными усадьбами и пещерными монастырями, расположенными на территории их региона. Кроме того, здесь есть святые источники. Благодаря богатой природе в Пензенской области успешно развиваются предприятия агропромышленного комплекса.
В Сердобском районе крупнейшая в России агрокомпания «Русмолоко» создала наибольший на территории Европы молочный комплекс. Следует отметить, что агрохолдинг «Дамате» также успешно функционирует в области: компания развивает здесь производство мяса индейки.
В Пензенской области активно продолжается в настоящее время реализация инвестиционного проекта группы «Черкизово». Речь идет о крупном свиноводческом комплексе. Известный производитель сыра «Хохланд Руссланд» обеспечил проведение реконструкции Белинского сыродельного завода. Пензенская «Грибная компания», специализирующаяся на выращивании шампиньонов, завершила создание высокотехнологичного комплекса полного цикла.
В Пензе открыли в 2011 году спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена», общая площадь которого составила 23 тысячи квадратных метров. Объект вмещает в себя до 5,5 тысячи зрителей. В комплексе проходят тренировки хоккеистов, конькобежцев и фигуристов. Общий объем инвестиций в строительство «Дизель-Арены» достиг 1,7 миллиарда рублей.
За минувшие 20 лет в Пензенской области открыли: дворец спорта «Буртасы», стадион «Первомайский», дворец водного спорта «Сура», а также ряд других спортивных объектов. К празднованию 350-летнего юбилея Пензы приурочили торжественное открытие нового здания филармонии, вмещающего до 750 зрителей, и киноконцертного зала «Пенза», способного принять 1600 человек.
В 2020 году на дорожное строительство в Пензенской области потратили 3,5 миллиарда рублей. В надлежащее состояние было приведено в результате 70 процентов дорожных покрытий региона.
Кроме того, проведена реконструкция Бакунинского моста, пролегающего через Суру. Он соединяет микрорайоны ГПЗ, Маяк и Ахуны. Мост был расширен до 22 метров, а численность полос на нем выросла до трех. Строительные работы обошлись более чем в 900 миллионов рублей, резюмировали авторы национального проекта «20 главных событий России за 20 лет».