Зампред комитета Госдумы разъяснил вопросы по этапам частичной мобилизации

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ Юрий Швыткин заявил, что частичная мобилизация процесс не прерывный и не делится на этапы. В частности, он указывает на то, что никакие этапы в указе президента о частичной мобилизации не предусмотрены.
Потому, как сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на Юрия Швыткина, говорить о выполнении «первого этапа» или перехода ко «второму этапу» частичной мобилизации — не приходится.
Что касается регионов, то по словам зампреда комитета, для каждого субъекта РФ существует только мобилизационный план, который, как он отмечает, некоторые регионы уже выполнили.
Так, о «выполнении первого этапа» частичной мобилизации 10 октября во время оперативного совещания отчитались в Курской области. К слову, в Башкирии записавшийся в добровольцы вице-премьер местного правительства Азат Бадранов в своих социальных сетях заявлял, что «вторая волна частичной мобилизации не за горами» и к ней необходимо подготовиться.