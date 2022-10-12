Зампред комитета Госдумы разъяснил вопросы по этапам частичной мобилизации

Так, о «выполнении первого этапа» частичной мобилизации 10 октября во время оперативного совещания отчитались в Курской области. К слову, в Башкирии записавшийся в добровольцы вице-премьер местного правительства Азат Бадранов в своих социальных сетях заявлял, что «вторая волна частичной мобилизации не за горами» и к ней необходимо подготовиться.