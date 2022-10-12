Власти Уфы утвердили проект застройки квартала близ Монумента Дружбы

Уфимская администрация утвердила проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Айской, Сун-Ят-Сена, Бехтерева, Менделеева, Набережной и Салавата Юлаева. В будущем здесь появятся высотные жилые дома, а также различные объекты городской инфраструктуры. Соответствующее постановление за подписью сити-менеджера Ратмира Мавлиева было опубликовано ранее на сайте городской администрации.
Сообщается, что всего на территории данного участка расположится девять кварталов. Суммарная площадь общественных зданий составит 196,2 тыс. кв. м, также планируется создание 192,4 тыс. кв. м жилья для 5,9 тыс. человек.
В будущем здесь появятся 23- и 21-этажные жилые дома с подземными парковками, а также 11-17-этажный жилой дом. Предполагается также появление различных объектов социальной инфраструктуры, в числе которых детский сад, центр детского творчества, начальная школа, заведения общепита и другое.