Власти Уфы утвердили проект застройки квартала близ Монумента Дружбы

В будущем здесь появятся 23- и 21-этажные жилые дома с подземными парковками, а также 11-17-этажный жилой дом. Предполагается также появление различных объектов социальной инфраструктуры, в числе которых детский сад, центр детского творчества, начальная школа, заведения общепита и другое.