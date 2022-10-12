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В двух уфимских школах эвакуировали всех учащихся из-за сообщений о минировании

12 октября 07:09
Фото: 1MI
Эвакуация прошла в школе № 132 в Демском районе, сообщают очевидцы.

В Уфе из школы № 132 эвакуировали всех учащихся. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы, публикуя кадры со двора учебного заведения.

Фото: vk.com

Так, по словам очевидцев, учащиеся младших классов стояли по парам, пока другие школьники заходили за школьные ворота.

В администрации города сообщили, что эвакуация связана с поступившими сегодня утром сообщениями о минировании в двух общеобразовательных учреждениях. Так, все находящиеся в здании граждане были эвакуированы, а на место прибыли службы экстренного реагирования. После проверки выяснилось, что угроз для жизни учащихся и сотрудников нет. Учебный процесс продолжен в штатном режиме.

#Новости#2#Элина Сайфранова#Общество
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