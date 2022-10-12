В двух уфимских школах эвакуировали всех учащихся из-за сообщений о минировании

В администрации города сообщили, что эвакуация связана с поступившими сегодня утром сообщениями о минировании в двух общеобразовательных учреждениях. Так, все находящиеся в здании граждане были эвакуированы, а на место прибыли службы экстренного реагирования. После проверки выяснилось, что угроз для жизни учащихся и сотрудников нет. Учебный процесс продолжен в штатном режиме.