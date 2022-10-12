В Башкирии приставы записались на прием к косметологу и заставили ее оплатить штрафы

В Стерлитамаке судебные приставы записались на прием к задолжавшей по 55 административным штрафам косметологу и напомнили ей о необходимости их оплаты.
Как сообщает пресс-служба УФССП по Башкирии, жительница Стерлитамака систематически нарушала правила дорожного движения, из-за чего не раз была привлечена к административной ответственности.
В ходе разбирательства выяснилось, в собственности у женщины дорогая иномарка »Volkswagen Touareg», а на жизнь она зарабатывает тем, что оказывает различные косметологические услуги с выездом на дом. Так, сотрудница УФССП записалась к ней на прием, что далее позволило приставам установить и произвести арест принадлежащей ей иномарки.
К слову, уже на следующий день женщина предоставила подтверждение тому, что задолженность погашена. Отмечается, что помимо штрафов в размере 11 тысяч рублей ей пришлой заплатить 40 тысяч рублей за исполнительский сбор (за неоплату штрафов в установленный законом добровольный срок)