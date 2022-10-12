В Башкирии приставы записались на прием к косметологу и заставили ее оплатить штрафы

В ходе разбирательства выяснилось, в собственности у женщины дорогая иномарка »Volkswagen Touareg», а на жизнь она зарабатывает тем, что оказывает различные косметологические услуги с выездом на дом. Так, сотрудница УФССП записалась к ней на прием, что далее позволило приставам установить и произвести арест принадлежащей ей иномарки.