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В Башкирии приставы записались на прием к косметологу и заставили ее оплатить штрафы

12 октября 05:28
Фото: 1MI
Жительница Стерлитамака не оплатила 55 административных штрафов за нарушение правил ППД, сообщает пресс-служба УФССП по Башкирии.

В Стерлитамаке судебные приставы записались на прием к задолжавшей по 55 административным штрафам косметологу и напомнили ей о необходимости их оплаты.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Башкирии, жительница Стерлитамака систематически нарушала правила дорожного движения, из-за чего не раз была привлечена к административной ответственности.

В ходе разбирательства выяснилось, в собственности у женщины дорогая иномарка »Volkswagen Touareg», а на жизнь она зарабатывает тем, что оказывает различные косметологические услуги с выездом на дом. Так, сотрудница УФССП записалась к ней на прием, что далее позволило приставам установить и произвести арест принадлежащей ей иномарки.

К слову, уже на следующий день женщина предоставила подтверждение тому, что задолженность погашена. Отмечается, что помимо штрафов в размере 11 тысяч рублей ей пришлой заплатить 40 тысяч рублей за исполнительский сбор (за неоплату штрафов в установленный законом добровольный срок)

#Новости#2#Элина Сайфранова#Общество
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