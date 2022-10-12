В Башкирии аграрии приобрели технику на 2,6 млрд рублей по льготному лизингу

В Башкирии аграрии приобрели418 единиц техники на общую сумму более 2,6 миллиарда рублей. Отмечается, что за 2021 года данный показатель составил 2,1 миллиарда рублей. Так, техника была приобретена по льготной программе госкомпании «Росагролизинг».