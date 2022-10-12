В Башкирии аграрии приобрели технику на 2,6 млрд рублей по льготному лизингу

В Башкирии аграрии приобрели418 единиц техники на общую сумму более 2,6 миллиарда рублей. Отмечается, что за 2021 года данный показатель составил 2,1 миллиарда рублей. Так, техника была приобретена по льготной программе госкомпании «Росагролизинг».
По словам министра сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов, республика второй год подряд входит в четверку лучших регионов России по закупке технике по программам «Росагролизинга». Министр подчеркивает, что льготные программы — «хороший инструмент обновления технического парка сельхозпредприятий при минимальных единовременных затратах.»