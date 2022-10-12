Пугачева назвала певицу из Уфы Земфиру ребенком на сцене

Алла Пугачева посетила концерт Земфиры, а также оценила музыкантов и саму певицу. В частности, работу первых Пугачева похвалила, а Земфиру назвала ребенком на сцене. Об этом певица поделилась в своих социальных сетях.
— Я хочу в ответ сказать — вы крутая. Безусловная величина. Неважно, как мы чувствуем музыку, мы обе певицы нашей страны, — написала Земфира.
Напомним, то в октябре был выпущен новый мини-альбом «Земфира от Луки», который содержит четрые композиции — «II», «Время не щадит», «Апероль», «Мой друг».