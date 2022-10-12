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Пугачева назвала певицу из Уфы Земфиру ребенком на сцене

12 октября 04:30
Фото: vk.com/zemfira
Во время турне концерт Земфиры посетила Алла Пугачева.

Алла Пугачева посетила концерт Земфиры, а также оценила музыкантов и саму певицу. В частности, работу первых Пугачева похвалила, а Земфиру назвала ребенком на сцене. Об этом певица поделилась в своих социальных сетях.

— Я хочу в ответ сказать — вы крутая. Безусловная величина. Неважно, как мы чувствуем музыку, мы обе певицы нашей страны, — написала Земфира.

Напомним, то в октябре был выпущен новый мини-альбом «Земфира от Луки», который содержит четрые композиции — «II», «Время не щадит», «Апероль», «Мой друг».

#Новости#2#Элина Сайфранова#Общество
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