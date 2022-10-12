Петербургский горный университет окажет помощь призванным сотрудникам и их семьям

Без тыла фронта нет – такого мнения придерживается ректор горного университета Владимир Литвиненко, пишет информиздание forpost-sz.ru.
“Если тыл не будет идеологически консолидирован, то и моральный дух наших солдат и офицеров, которые прямо сейчас реально воюют за свою страну, за свой дом, окажется далеко не на самом высоком уровне. Именно поэтому мы должны прежде всего сохранить высокий уровень мобильности и управления внутри университета», - считает глава вуза.
Он также призывает помнить, что горняки, представители научно-образовательного сообщества, которые находятся в зоне боевых действий, нуждаются в поддержке вуза.
Ректор напомнил и о перегибах, которые происходят в процессе частичной мобилизации. Они связаны с тем, что военкоматы подходят к поставленной перед ними задаче формально. Чтобы защитить сотрудников горного университета от подобных недоразумений, на базе учебного заведения создали специальный оперативный штаб. Его представители должны следить, кому из работников вуза повестку вручили неправомерно.
Литвиненко также отметил, что нужно уходить от излишнего бюрократизма при общении с близкими мобилизованных сотрудников вуза.
Работники горного университета также создали комитет семей для оперативного решения вопросов, которые возникают у близких родственников призванных на службу сотрудников вуза.
Известно, что при университете работает военно-учебный центр. На его базе специалисты организуют курсы, в рамках которых все желающие смогут освоить или освежить навыки стрельбы из автоматического оружия.
В горном университете сообщили, что на сегодняшний день повестки пришли более чем двадцати сотрудникам вуза. Под частичную мобилизацию в общей сложности могут подпасть около ста восьмидесяти работников.