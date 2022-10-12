Петербургский горный университет окажет помощь призванным сотрудникам и их семьям

“Если тыл не будет идеологически консолидирован, то и моральный дух наших солдат и офицеров, которые прямо сейчас реально воюют за свою страну, за свой дом, окажется далеко не на самом высоком уровне. Именно поэтому мы должны прежде всего сохранить высокий уровень мобильности и управления внутри университета», - считает глава вуза.