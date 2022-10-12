mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мобилизованные жители Башкирии покинули воинскую часть в Пензе

12 октября 04:54
Фото: vk.com // Олег Мельниченко
Об этом сообщает губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Стало известно, что воинскую часть Пензенской области покинули уже два отряда. Как сообщает губернатор Олег Мельниченко, первый состав призванных в рамках частичной мобилизации жителей Пензенской, Ульяновской областей и Башкирии в регионе проводили еще 10 октября.

— Бойцы получили бронежилеты и шлемы, а также вещмешки с такими нужными им сейчас вещами — спальниками, термобельем, перчатками, защитными очками, индивидуальными медицинскими аптечками, заявил губернатор Пензенской области.

Второй отряд проводили также накануне, 11 октября.

Ранее, военком Башкирии заявлял, что учения мобилизованных граждан будут проходить в военные училищах Пензы, Саратова, Казани, Елани и Вольска.

#Новости#2#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44