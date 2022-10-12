Мобилизованные жители Башкирии покинули воинскую часть в Пензе

Стало известно, что воинскую часть Пензенской области покинули уже два отряда. Как сообщает губернатор Олег Мельниченко, первый состав призванных в рамках частичной мобилизации жителей Пензенской, Ульяновской областей и Башкирии в регионе проводили еще 10 октября.