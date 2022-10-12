Глава Башкирии рассказал о судьбе раненых добровольцев

Радий Хабиров рассказал о судьбе раненых добровольцев. Так, советник глава региона Алик Камалетдинов, имам Хамза-хазрат и протоиерей Виктор Иванов после посещения места дислокации добровольческого отряда имени М. Шаймуратова отправились к батальону имени Доставалова.
По словам главы Башкирии первым делом они посетили госпиталь, однако жителей Башкирии на тот момент там не было.
— Те, кто получили ранения и контузии, отказались от госпитализации и после медпомощи вернулись на боевые позиции, заявил Радий Хабиров.
Напомним, что в зону СВО из Башкирии советник Хабирова и священнослужители отправились еще в середине сентября.