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Глава Башкирии рассказал о судьбе раненых добровольцев

12 октября 10:14
Фото: Пресс-служба администрации главы Башкирии
Места дислокации добровольческих отрядов им. Шаймуратова и Доставалова советник главы Башкирии Алик Камалетдинов и священнослужители отец Виктор и Хамза-хазрат.

Радий Хабиров рассказал о судьбе раненых добровольцев. Так, советник глава региона Алик Камалетдинов, имам Хамза-хазрат и протоиерей Виктор Иванов после посещения места дислокации добровольческого отряда имени М. Шаймуратова отправились к батальону имени Доставалова.

По словам главы Башкирии первым делом они посетили госпиталь, однако жителей Башкирии на тот момент там не было.

— Те, кто получили ранения и контузии, отказались от госпитализации и после медпомощи вернулись на боевые позиции, заявил Радий Хабиров.

Напомним, что в зону СВО из Башкирии советник Хабирова и священнослужители отправились еще в середине сентября.

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