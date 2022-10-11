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Семьям мобилизованных в Башкирии окажут свыше 30 мер социальной поддержки

11 октября 12:32
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
О пакете мер поддержки для членов семей призванных в рамках частичной мобилизации сообщил Радий Хабиров

Глава республики Радий Хабиров подписал распоряжение, согласно которому семьям граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, будет оказано свыше 30 мер поддержки. Об этом руководитель региона рассказал в рамках торжественного собрания, посвященного Дню республики.

Сообщается, что данные меры поддержки включают в себя зачисление в детские сады, оплату ухода за ребенком, обеспечение обучающихся горячим питанием, предоставление путевок в оздоровительные учреждения и многое другое. Для пожилых родственников военнослужащих и инвалидов предусмотрено получение бесплатных соцуслуг на дому.

Также для семей мобилизованных упростят условия участия в программе «Жилстросбережений», они смогут приобрести жилую недвижимость по сниженным ценам посредством Фонда развития жилищного строительства.

Как сообщил глава региона, данные меры поддержки будут реализованы в полном объёме.

#Новости#3#Азамат Нухов#Общество
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