Семьям мобилизованных в Башкирии окажут свыше 30 мер социальной поддержки

Сообщается, что данные меры поддержки включают в себя зачисление в детские сады, оплату ухода за ребенком, обеспечение обучающихся горячим питанием, предоставление путевок в оздоровительные учреждения и многое другое. Для пожилых родственников военнослужащих и инвалидов предусмотрено получение бесплатных соцуслуг на дому.