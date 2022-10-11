Семьям мобилизованных в Башкирии окажут свыше 30 мер социальной поддержки

Глава республики Радий Хабиров подписал распоряжение, согласно которому семьям граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, будет оказано свыше 30 мер поддержки. Об этом руководитель региона рассказал в рамках торжественного собрания, посвященного Дню республики.
Сообщается, что данные меры поддержки включают в себя зачисление в детские сады, оплату ухода за ребенком, обеспечение обучающихся горячим питанием, предоставление путевок в оздоровительные учреждения и многое другое. Для пожилых родственников военнослужащих и инвалидов предусмотрено получение бесплатных соцуслуг на дому.
Также для семей мобилизованных упростят условия участия в программе «Жилстросбережений», они смогут приобрести жилую недвижимость по сниженным ценам посредством Фонда развития жилищного строительства.
Как сообщил глава региона, данные меры поддержки будут реализованы в полном объёме.