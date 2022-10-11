«Единая Россия» и волонтеры помогают семьям мобилизованных

«Волонтерский штаб имени М. М. Шаймуратова на базе Башкортостанского регионального отделения партии „Единая Россия“ и местных отделений партии начал свою работу с 26 сентября. Он был создан в целях оказания социальной, психологической, бытовой и иной помощи родственникам и семьям лиц, участвующих в специальной военной операции в качестве добровольцев или мобилизованных граждан. Приоритетным направлением работы нашего штаба является обратная связь с заявителем по результатам оказанной помощи. Мы созваниваемся с заявителями и узнаем, нуждаются ли они еще в чем-то. Наши шаймуратовцы уже помогали в домашних делах или по хозяйству, привозили продукты и лекарства, сидели с детьми и забирали их из школы. Отмечу, что во всех районах Уфы работают пункты приема и отправки посылок для призванных в рамках частичной мобилизации или добровольцев. Кроме того, передать посылки можно во всех волонтерских штабах имени М. М. Шаймуратова местных отделений партии», — прокомментировал заместитель секретаря регионального отделения партии, руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Руслан Насретдинов.