«Единая Россия» и волонтеры помогают семьям мобилизованных

Помощь планируют предоставлять в формате одного окна. Поступающие в штаб заявления от семей собираются распределять между активистами. Следить за их исполнением станут в режиме реального времени. Об этом информирует rostovgazeta.ru.
По словам заместителя секретаря генерального совета ЕР Дарьи Лантратовой, в общественных приемных и штабах общественной поддержки партии открыты центры помощи семьям граждан, находящихся в зоне специально военной операции. Они стали работать с самого старта частичной мобилизации.
Лантратова подчеркнула, что в общественные приемные уже пришло более 7000 заявлений. Люди нуждаются в юридической помощи. Они интересуются информацией о предоставлении субсидий. Есть запросы бытового характера, такие как отвести детей в кружки или помочь в уходе за престарелыми людьми.
Глава Комитета нижней палаты парламента по молодежной политике Артём Метелев сказал, что подача заявки на оказание помощи осуществляется по номеру горячей линии.
Основная задача такой деятельности — оказать адресную поддержку семьям. Единороссы организуют продолжительное сопровождение семей. За каждой ячейкой общества закрепят конкретных помощников. Последние должны исполнять все появляющиеся запросы.
Активисты «Мы вместе» принимают просьбы о помощи не только от военнослужащих, но и в органах социальной защиты населения, заверила глава управления регионального взаимодействия Росмолодежи Екатерина Богомаз.
Лидер «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов указал, что добровольцы трудятся в региональных штабах по социальному сопровождению семей мобилизованных в 17 субъектах страны.
Сайт партии ER.RU сообщает, что Дарья Лантратова рассказала о запуске партией мониторинга цен на экипировку для военных.
«Волонтерский штаб имени М. М. Шаймуратова на базе Башкортостанского регионального отделения партии „Единая Россия“ и местных отделений партии начал свою работу с 26 сентября. Он был создан в целях оказания социальной, психологической, бытовой и иной помощи родственникам и семьям лиц, участвующих в специальной военной операции в качестве добровольцев или мобилизованных граждан. Приоритетным направлением работы нашего штаба является обратная связь с заявителем по результатам оказанной помощи. Мы созваниваемся с заявителями и узнаем, нуждаются ли они еще в чем-то. Наши шаймуратовцы уже помогали в домашних делах или по хозяйству, привозили продукты и лекарства, сидели с детьми и забирали их из школы. Отмечу, что во всех районах Уфы работают пункты приема и отправки посылок для призванных в рамках частичной мобилизации или добровольцев. Кроме того, передать посылки можно во всех волонтерских штабах имени М. М. Шаймуратова местных отделений партии», — прокомментировал заместитель секретаря регионального отделения партии, руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Руслан Насретдинов.