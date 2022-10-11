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Более 3000 участников посетят юбилейный форум «Российская энергетическая неделя»

11 октября 18:35
Фото: rusenergyweek.com
Пятый международный форум «Российская энергетическая неделя» готовится принять более 3000 участников. В их числе — представители более 70 иностранных государств. Среди участников-иностранцев — 16 глав зарубежных министерств и порядка 50 глав дипкорпусов. Холдинг 1MI является информационным партнером форума.

По словам Александра Новака, вице-премьера РФ, председателя оргкомитета РЭН, сейчас от стабильности работы отраслей ТЭК зависит энергетическая безопасность всей планеты. Поэтому нужно стремиться к поиску точек соприкосновения между главными игроками энергетических рынков. Следует вместе искать способы решения проблем, обсуждать вызовы, производить обмен мнениями, находить компромиссы, стремиться к расширению деловых связей и развитию дополнительных направлений сотрудничества.

Антон Кобяков, советник главы РФ, ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2022, заявил, что форум предоставляет отличную возможность бизнесменам и представителям власти для обсуждения положения дел на мировом энергетическом рынке. Также иностранные делегаты смогут обсудить на форуме различные решения с учетом экспертных мнений на всех уровнях энергетической цепочки. Это, по мнению Кобякова, поможет общими усилиями выработать план дальнейших совместных действий, сообщает oilcapital.ru.

В ходе основных сессий форума представители зарубежных государств обсудят с российским профессиональным сообществом темы, связанные с устойчивым развитием отношений между РФ и странами Африки. Будет произведен поиск решений острого вопроса о ближайших перспективах мирового нефтегазового энергорынка. Кроме того, участники обсудят тему создания новых коалиций на фоне масштабных перемен в мировом политико-экономическом порядке.

Пятый международный форум «Российская энергетическая неделя» пройдет с 12 по 14 октября в ЦВЗ «Манеж» города Москвы.

#Новости#1#Марина Колодкина#Общество
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