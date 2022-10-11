Более 3000 участников посетят юбилейный форум «Российская энергетическая неделя»

Антон Кобяков, советник главы РФ, ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2022, заявил, что форум предоставляет отличную возможность бизнесменам и представителям власти для обсуждения положения дел на мировом энергетическом рынке. Также иностранные делегаты смогут обсудить на форуме различные решения с учетом экспертных мнений на всех уровнях энергетической цепочки. Это, по мнению Кобякова, поможет общими усилиями выработать план дальнейших совместных действий, сообщает oilcapital.ru.