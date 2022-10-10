Эксперты рассказали, как Запад финансирует ряд русскоязычных медиа

По мнению главы Международного института новейших государств Алексея Мартынова, эти издания больше похожи не на классические СМИ, а, скорее, на авторские блоги на содержании у иностранных спонсоров. По его словам, это — антироссийские медиастартапы, авторские проекты людей, которые по каким-то своим причинам мстят российским коллегам и бывшей Родине. Он также отметил возможную связку данных медиапроектов с зарубежными координационными пропагандистскими организациями, ориентированными на узкий сегмент аудитории и расположенными в странах Прибалтики, где уже в течение длительного времени работает Центр НАТО по проведению информационно-психологических операций. Можно долго перечислять, но публике все эти медиа неизвестны, да и неинтересны, подытожил эксперт.