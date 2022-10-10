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Posted 10 октября 2022, 13:33

Published 10 октября 2022, 13:33

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

Эксперты рассказали, как Запад финансирует ряд русскоязычных медиа

10 октября 2022, 13:33
Фото: pxhere.com
Некоторые русскоязычные средства массовой информации за рубежом тесно связаны с западными госструктурами. Как отмечают эксперты, все они критикуют специальную военную операцию (СВО) России на Украине и российскую власть.

Одним из таких СМИ стала «Служба поддержки», запущенная в мае Ильей Красильщиком, пишет RT. Издание в основном публикует материалы в социальных сетях — Instagram** и Telegram.

Проект финансируется через фонд North Base Media, которым управляет бывший главный редактор The Washington Post Маркус Брокли. Об этом сообщил в личном аккаунте Facebook сам Красильщик — по его словам, на деньги Брокли была зарегистрирована некоммерческая организация (НКО) в Латвии и запущена работа СМИ.

Еще одним «новым либеральным медиа», публикующим контент для русскоязычных читателей. стал проект Re-Post, который организовал бывший главный редактор журнала Esquire Филипп Бахтин. Издателем медиа выступает компания AS News Bureau, принадлежащая AS ÄRIPÄEV — владельцу одноименной эстонской газеты. По информации госреестра Эстонии, компания-издатель Re-Post зарегистрирована в этой стране 13 июня 2022 года с уставным капиталом двадцать пять тысяч евро.

По мнению главы Международного института новейших государств Алексея Мартынова, эти издания больше похожи не на классические СМИ, а, скорее, на авторские блоги на содержании у иностранных спонсоров. По его словам, это — антироссийские медиастартапы, авторские проекты людей, которые по каким-то своим причинам мстят российским коллегам и бывшей Родине. Он также отметил возможную связку данных медиапроектов с зарубежными координационными пропагандистскими организациями, ориентированными на узкий сегмент аудитории и расположенными в странах Прибалтики, где уже в течение длительного времени работает Центр НАТО по проведению информационно-психологических операций. Можно долго перечислять, но публике все эти медиа неизвестны, да и неинтересны, подытожил эксперт.

** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

#Новости#1#Алина Ибрагимова#Общество
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