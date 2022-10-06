Финансовый управляющий компании «Легко и Законно» рассказал о нюансах списания долгов

Актуальная статистика показывает, что в Башкирии число личных банкротств в этом году существенно выросло. Так, в частности за первое полугодие банкротами объявили 5114 человек, для сравнения — за тот же период этот объем составил 3501 человек (разница в 46%). При этом по абсолютному числу личных банкротств Башкирия — на четвертом месте в стране после Москвы, Московской области и Краснодарского края.
Набирающая популярность процедура говорит о том, что федеральный закон о банкротстве, действующий с октября 2015 года, становится все более востребованным. Тем не менее нюансы не всегда хорошо понятны желающим запустить процесс. При том, что в большинстве своем дела о банкротстве физлиц завершаются списанием долгов, по-прежнему остаются ситуации с иным исходом. Например, одной из частых причин отрицательных вердиктов связаны с тем, что банкрот не предоставляет документы и достоверные сведения арбитражному управляющему, который назначается, если у гражданина или организации не удается вовремя платить по счетам.
Как отметил арбитражный управляющий центра банкротства «Легко и Законно» Ильяс Исбагамбетов, управляющий выступает обязательным посредником между должником, кредитором и судом. Он играет важную роль в суде при вынесении решения о списании долгов, но все-таки итоговое решение все равно остается за судьей.
— Если должник и кредиторы не пришли к мировому соглашению, финансовый управляющий контролирует ход реструктуризации долгов. Если должник признан несостоятельным, начинается распродажа его имущества, в которой управляющий принимает все ключевые решения: распоряжается имуществом из конкурсной массы, средствами на всех вкладах и счетах банкрота, ведет в судах дела об имущественных правах. Если речь идет о предприятии, то он должен использовать возможности, чтобы вывести его из кризисного состояния, — подчеркивает Ильяс Исбагамбетов
По словам специалиста, отказ от предоставления управляющему достоверных сведений и материалов, уничтожение или сокрытие имущества, равно как и проведение сделок для вывода активов считаются злоупотреблением со стороны должника в таких разбирательствах. А это, в свою очередь, ведет к отказу от списания долгов. Поэтому должник обязан всячески сотрудничать с финансовым управляющим.
— Важно, что управляющий следит также и за тем, чтобы соблюдался баланс интересов — как кредиторов, так и должника, — уточняет Ильяс Исбагамбетов.
Добавим, что с сентября 2020 года работает процедура упрощенного банкротства физлица без суда и управляющего, но оно возможно лишь с долгами до 500 тыс. руб, закрытыми исполнительными производствами и отсутствием официального дохода.
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