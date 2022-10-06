Финансовый управляющий компании «Легко и Законно» рассказал о нюансах списания долгов

Набирающая популярность процедура говорит о том, что федеральный закон о банкротстве, действующий с октября 2015 года, становится все более востребованным. Тем не менее нюансы не всегда хорошо понятны желающим запустить процесс. При том, что в большинстве своем дела о банкротстве физлиц завершаются списанием долгов, по-прежнему остаются ситуации с иным исходом. Например, одной из частых причин отрицательных вердиктов связаны с тем, что банкрот не предоставляет документы и достоверные сведения арбитражному управляющему, который назначается, если у гражданина или организации не удается вовремя платить по счетам.