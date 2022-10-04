Воспитанник ФК «Уфа» стал фигурантом уголовного дела о покупке военного билета

Ранее аналогичные обвинения были предъявлены троим экс-хоккеистам «Салавата Юлаева». Анвар Сулейманов получил пять лет лишения свободы условно, Михаил Воробьев приговорен к штрафу в размере 2 млн рублей, Владислав Лукин — к штрафу на 2,2 млн рублей.