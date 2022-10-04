Воспитанник ФК «Уфа» стал фигурантом уголовного дела о покупке военного билета

Белозерову инкриминируется п. «б» ч.4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере), следует из картотеки дел Ленинского районного суда Уфы.
Уголовное дело поступило в суд в конце июня, очередное заседание назначено на среду, 5 октября.
Дмитрий Белозеров — воспитанник школы ФК «Уфа». В сезоне 2015/2016 годов он выступал за молодежную команду клуба, но спортивную карьеру продолжать не стал.
Санкция предъявленной Белозерову статьи предусматривает штраф до трех миллионов рублей или лишение свободы на срок до двенадцати лет.
Ранее аналогичные обвинения были предъявлены троим экс-хоккеистам «Салавата Юлаева». Анвар Сулейманов получил пять лет лишения свободы условно, Михаил Воробьев приговорен к штрафу в размере 2 млн рублей, Владислав Лукин — к штрафу на 2,2 млн рублей.