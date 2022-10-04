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В октябре жители Башкирии смогут увидеть солнечное затмение

4 октября 03:39
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Луна закроет собой солнце больше, чем на 80%, сообщает пресс-служба уфимского планетария

Жители Башкирии смогут увидеть солнечное затмение уже 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба уфимского планетария.

Сообщается, что в этот день Солнце окажется закрыто Луной на 81%, из-за чего может сложиться впечатление, что среди бела дня резко начало смеркаться. Данный процесс продлится примерно 2 часа 25 минут — в Уфе затмение начнется в 14:44, а его максимум наступит в 15:59.

Специалисты отмечают, что в предыдущий раз жители республики могли наблюдать за подобным явлением порядка 14 лет назад — 1 августа 2008 года.

#Новости#1#Азамат Нухов#Политика
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