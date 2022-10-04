В октябре жители Башкирии смогут увидеть солнечное затмение

Сообщается, что в этот день Солнце окажется закрыто Луной на 81%, из-за чего может сложиться впечатление, что среди бела дня резко начало смеркаться. Данный процесс продлится примерно 2 часа 25 минут — в Уфе затмение начнется в 14:44, а его максимум наступит в 15:59.