Власти Башкирии решили отказаться от международных командировок

Глава республики объяснил это тем, что в настоящий момент властям нужно решать проблемы и вопросы в республике на местах. Так, ранее Хабиров уже обратился к главам республиканских муниципалитетов, заявив о необходимости самостоятельно посетить места дислокации их земляков.