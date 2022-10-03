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Власти Башкирии решили отказаться от международных командировок

3 октября 07:42
Фото: Никита Ишмуратов / 1MI
Глава республики призвал управленческую команду сосредоточиться на решении проблем региона

Радий Хабиров в ходе оперативного совещания правительства заявил, что управленческая команда Башкирии пока не будет выезжать в международные командировки. Данное заявление напрямую относится к ранее запланированной рабочей поездке в Турцию.

Глава республики объяснил это тем, что в настоящий момент властям нужно решать проблемы и вопросы в республике на местах. Так, ранее Хабиров уже обратился к главам республиканских муниципалитетов, заявив о необходимости самостоятельно посетить места дислокации их земляков.

#Новости#2#Азамат Нухов#Общество
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