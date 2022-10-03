Власти Башкирии решили отказаться от международных командировок

Радий Хабиров в ходе оперативного совещания правительства заявил, что управленческая команда Башкирии пока не будет выезжать в международные командировки. Данное заявление напрямую относится к ранее запланированной рабочей поездке в Турцию.
Глава республики объяснил это тем, что в настоящий момент властям нужно решать проблемы и вопросы в республике на местах. Так, ранее Хабиров уже обратился к главам республиканских муниципалитетов, заявив о необходимости самостоятельно посетить места дислокации их земляков.