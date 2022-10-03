«Полудохлые деревья»: Радий Хабиров заявил, что ему не нравится въезд в Уфу

Радий Хабиров раскритиковал внешний вид въездной группы в Уфу. В частности глава региона выразил свое недовольство относительно высаженных там деревьев, добавив при этом, что на эти цели ранее было увеличено финансирование. Свои замечания Хабиров высказал в ходе оперативного совещания в правительстве республики в понедельник, 3 октября.
— Там посадили какие-то полудохлые деревья. Мы там финансирование увеличили. И не вздумайте принимать эту работу. Когда я сам лично буду кивать головой, тогда и примите. То, что вы кустарники там насажали, не пойдет — обратился глава Башкирии к вице-премьеру Алану Марзаеву.
Глава региона отметил, что в дальнейшем уделит особое внимание внешнему виду въезда в Уфу.