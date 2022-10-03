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«Полудохлые деревья»: Радий Хабиров заявил, что ему не нравится въезд в Уфу

3 октября 08:02
Фото: Арина Харина / 1MI
Глава республики оказался недоволен зелеными насаждениями на въезде в башкирскую столицу

Радий Хабиров раскритиковал внешний вид въездной группы в Уфу. В частности глава региона выразил свое недовольство относительно высаженных там деревьев, добавив при этом, что на эти цели ранее было увеличено финансирование. Свои замечания Хабиров высказал в ходе оперативного совещания в правительстве республики в понедельник, 3 октября.

— Там посадили какие-то полудохлые деревья. Мы там финансирование увеличили. И не вздумайте принимать эту работу. Когда я сам лично буду кивать головой, тогда и примите. То, что вы кустарники там насажали, не пойдет — обратился глава Башкирии к вице-премьеру Алану Марзаеву.

Глава региона отметил, что в дальнейшем уделит особое внимание внешнему виду въезда в Уфу.

#Новости#2#Азамат Нухов#Политика
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