«Полудохлые деревья»: Радий Хабиров заявил, что ему не нравится въезд в Уфу

— Там посадили какие-то полудохлые деревья. Мы там финансирование увеличили. И не вздумайте принимать эту работу. Когда я сам лично буду кивать головой, тогда и примите. То, что вы кустарники там насажали, не пойдет — обратился глава Башкирии к вице-премьеру Алану Марзаеву.