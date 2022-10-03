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На форуме «ПРОФ-IT» эксперты обсудили доступность цифровых сервисов госкоммуникаций

3 октября 20:25
Фото: pxhere.com
В Санкт-Петербурге в рамках X всероссийского форума региональной информатизации «ПРОФ-IT» эксперты организаций, отвечающих за внедрение информационных технологий в госсектор, проанализировали повышение доступности цифровых сервисов госкоммуникаций.

Как отмечается, организацией панельной дискуссии занималась АНО «Диалог Регионы» — компания, которая обеспечивает цифровой диалог между властью и обществом.

Комментируя мероприятие, замдиректора департамента развития инфраструктуры электронного правительства Минцифры России Галина Сташевская отметила результаты совместной работы с АНО «Диалог Регионы», оператором компонента «Госпаблики» и методологом контентного наполнения официальных страниц. Об этом информирует newsnn.ru.

По ее мнению, сегодня большинство регионов уже подключились к компоненту «Госпаблики» и активно используют его инструментарий, что способствует выстраиванию доверительных коммуникаций государства и общества.

«Из 152 млн наших граждан 130 млн являются постоянными пользователями интернета. Задача государства — донести информационную повестку до гражданина, поэтому мы идем за своим пользователем в социальные сети. Ключевым инструментом присутствия государства в соцсетях становятся госпаблики, которые выступают новой точкой контакта и взаимодействия с широкой аудиторией», — отметила Галина Сташевская.

Кроме того, она подчеркнула, что официальная страница предоставляет пользователям уверенность в получении достоверной и актуальной информации, а государство получает возможность взаимодействия «без галстуков», максимально сократив дистанцию с населением.

Говоря об элементах экосистемы госпабликов, которая сегодня включает в себя 89 тыс. официальных страниц в соцсетях, руководитель отдела по развитию госпабликов АНО «Диалог Регионы» Денис Зацепин отметил, что такие сообщества формируют атмосферу цифровой безопасности для жителей, а также платформу для получения проверенной информации.

Относительно вопроса распространения лучших практик региональной цифровизации директор по цифровой трансформации АНО «Диалог Регионы» Феликс Гадзаов рассказал о значимости совместной деятельности ведомств и подведомственных учреждений с Центрами управления регионами. Исходя из его точки зрения, ЦУР обеспечивают эффективную поддержку субъектов по анализу проблем, а также по выявлению лучшего опыта, возможностей их тиражирования и масштабирования.

Ранее стало известно, что согласно требованиям закона, госорганы и подведомственные организации обязаны создать официальные страницы в соцсетях «ВКонтакте» или «Одноклассники» к 1 декабря 2022 года.

#Новости#1#Марина Колодкина#Общество
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