На форуме «ПРОФ-IT» эксперты обсудили доступность цифровых сервисов госкоммуникаций

Говоря об элементах экосистемы госпабликов, которая сегодня включает в себя 89 тыс. официальных страниц в соцсетях, руководитель отдела по развитию госпабликов АНО «Диалог Регионы» Денис Зацепин отметил, что такие сообщества формируют атмосферу цифровой безопасности для жителей, а также платформу для получения проверенной информации.