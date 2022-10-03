Как мобилизованным жителям Башкирии оформить кредитные каникулы

Как сообщили в ведомстве, мобилизованный может обратиться в кредитную организацию, запросив там реструктуризацию кредита либо кредитные каникулы. Отмечается, что это никак не сказывается на кредитной истории в дальнейшем. В свою очередь, как банки, так и микрокредитные организации в настоящий момент разрабатывают для мобилизованных граждан особые программы кредитных каникул, а также реструктуризации по действующим обязательствам.