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Как мобилизованным жителям Башкирии оформить кредитные каникулы

3 октября 05:29
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Ситуацию разъяснила администрация главы республики

В комментариях на странице Радия Хабирова в соцсетях пользователи поинтересовались, каким образом граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, могут оформить отсрочку от платежей по кредитам. Им ответили представители администрации главы республики.

Как сообщили в ведомстве, мобилизованный может обратиться в кредитную организацию, запросив там реструктуризацию кредита либо кредитные каникулы. Отмечается, что это никак не сказывается на кредитной истории в дальнейшем. В свою очередь, как банки, так и микрокредитные организации в настоящий момент разрабатывают для мобилизованных граждан особые программы кредитных каникул, а также реструктуризации по действующим обязательствам.

В данном случае кредитные каникулы подразумевают под собой отсрочку платежей на период мобилизации. Реструктуризация же подразумевает отсрочку либо уменьшение на период мобилизации размера платежей по всем видам кредитов, в числе которых ипотечный кредит и займы.

В кредитные организации также могут обратиться близкие родственники мобилизованных. Однако только в том случае, если они находятся у мобилизованных на иждивении.

По словам сотрудника администрации, в дальнейшем право на кредитные каникулы для мобилизованных будет закреплено на законодательном уровне.

#Новости#3#Азамат Нухов#Политика
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