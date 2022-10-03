Как мобилизованным жителям Башкирии оформить кредитные каникулы

В комментариях на странице Радия Хабирова в соцсетях пользователи поинтересовались, каким образом граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, могут оформить отсрочку от платежей по кредитам. Им ответили представители администрации главы республики.
Как сообщили в ведомстве, мобилизованный может обратиться в кредитную организацию, запросив там реструктуризацию кредита либо кредитные каникулы. Отмечается, что это никак не сказывается на кредитной истории в дальнейшем. В свою очередь, как банки, так и микрокредитные организации в настоящий момент разрабатывают для мобилизованных граждан особые программы кредитных каникул, а также реструктуризации по действующим обязательствам.
В данном случае кредитные каникулы подразумевают под собой отсрочку платежей на период мобилизации. Реструктуризация же подразумевает отсрочку либо уменьшение на период мобилизации размера платежей по всем видам кредитов, в числе которых ипотечный кредит и займы.
В кредитные организации также могут обратиться близкие родственники мобилизованных. Однако только в том случае, если они находятся у мобилизованных на иждивении.
По словам сотрудника администрации, в дальнейшем право на кредитные каникулы для мобилизованных будет закреплено на законодательном уровне.