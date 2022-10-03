Глава Янаульского района Башкирии прокомментировал видео с пленным земляком

Ранее 23 сентября 2022 года Mkset сообщал, что в один день, собственно 23 сентября в Учалинском районе Башкирии прошло прощание сразу с двумя погибшими в специальной военной операции, в селах Буйда и Сафарово в этот день простились с Амуром Хасановым и Даяном Пиргалиным.