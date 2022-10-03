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Глава Янаульского района Башкирии прокомментировал видео с пленным земляком

3 октября 11:03
Фото: 1MI
Обращение в котором глава Янаульского района Ильшат Вазигатов прояснил ситуацию с попавшим в плен в ходе СВО земляком он разместил в соцсетях 3 октября.

Глава Янаульского района Башкирии Ильшат Вазигатов на своей странице в социальной сети прояснил неоднозначную ситуацию, о которой, по его словам, уже несколько дней ведутся активные обсуждения в мессенджерах, чатах и соцсетях». Речь идет о попавшем в плен участника СВО из Янаульского района.

Люди пересылают друг другу видео, все взбудоражены. И самое главное: неясная информация на личном уровне порождает общественный резонанс. Параллельно идёт и фейковая информация от мошенников. А неверное толкование ситуации играет только на руку украинской пропаганде.Ильшат Вазигатов

В свою очередь Ильшат Вазигатов заявил, что ему известно о положении дел и работа в этом направлении ведется совместно с республиканской властью.

Ситуация на контроле, парня надо вытащить, и вас будем держать в курсе.Ильшат Вазигатов

Ранее 23 сентября 2022 года Mkset сообщал, что в один день, собственно 23 сентября в Учалинском районе Башкирии прошло прощание сразу с двумя погибшими в специальной военной операции, в селах Буйда и Сафарово в этот день простились с Амуром Хасановым и Даяном Пиргалиным.

#Новости#1#Ирина Деревянчук#Общество
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