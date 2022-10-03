Глава Башкирии заявил, что посылки мобилизованным будут доставлять регулярно

Глава республики Радий Хабиров, а также члены регионального руководства посетили места дислокации мобилизованных граждан республики. На места боевого слаживания также доставили провизию, одежду, средства личной гигиены, посылки от семей мобилизованных и прочее. По словам Радия Хабирова, в дальнейшем посылки будут доставляться на регулярной основе. Об этом он сообщил в соцсетях.
Как сообщил региональный руководитель, составлением списков необходимых вещей будут заниматься советники главы на общественных началах. Далее посылки и все необходимое военнослужащим будут доставляться в воинские части.
Глава региона отметил, что власти будут заботиться о семьях мобилизованных. Так, со своими вопросами члены семей могут обратиться в созданный ранее «шаймуратовский штаб».
Также в ходе состоявшегося сегодня оперативного совещания в правительстве Хабиров призвал глав муниципалитетов посетить места прохождения боевого слаживания, где сейчас находятся их земляки, чтобы оперативно решать возникающие в ходе подготовки проблемы. Особое внимание, по словам главы Башкирии, чиновники должны уделить семьям мобилизованных.