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Глава Башкирии заявил, что посылки мобилизованным будут доставлять регулярно

3 октября 09:40
Фото: Рина Трофимова / 1MI
Списки необходимых мобилизованным вещей будут составлять советники главы на общественных началах, сообщилРадий Хабиров

Глава республики Радий Хабиров, а также члены регионального руководства посетили места дислокации мобилизованных граждан республики. На места боевого слаживания также доставили провизию, одежду, средства личной гигиены, посылки от семей мобилизованных и прочее. По словам Радия Хабирова, в дальнейшем посылки будут доставляться на регулярной основе. Об этом он сообщил в соцсетях.

Как сообщил региональный руководитель, составлением списков необходимых вещей будут заниматься советники главы на общественных началах. Далее посылки и все необходимое военнослужащим будут доставляться в воинские части.

Глава региона отметил, что власти будут заботиться о семьях мобилизованных. Так, со своими вопросами члены семей могут обратиться в созданный ранее «шаймуратовский штаб».

Также в ходе состоявшегося сегодня оперативного совещания в правительстве Хабиров призвал глав муниципалитетов посетить места прохождения боевого слаживания, где сейчас находятся их земляки, чтобы оперативно решать возникающие в ходе подготовки проблемы. Особое внимание, по словам главы Башкирии, чиновники должны уделить семьям мобилизованных.

#Новости#2#Азамат Нухов#Политика
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