Глава Башкирии заявил, что посылки мобилизованным будут доставлять регулярно

Глава республики Радий Хабиров, а также члены регионального руководства посетили места дислокации мобилизованных граждан республики. На места боевого слаживания также доставили провизию, одежду, средства личной гигиены, посылки от семей мобилизованных и прочее. По словам Радия Хабирова, в дальнейшем посылки будут доставляться на регулярной основе. Об этом он сообщил в соцсетях.