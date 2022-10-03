Депутаты Курултая от ЛДПР попросили Хабирова снизить расходы жителей на оплату ЖКХ

Депутаты Курултая Башкирии от партии ЛДПР выразили обеспокоенность тем, что годовое увеличение тарифов за жилищно-коммунальные услуги может не только понизить реальные доходы жителей, но и повысить социальное напряжение. В связи с чем они внесли на рассмотрение регионального парламента проект депутатского обращения к главе Башкирии Радию Хабирову.
В обращении предполагается донести необходимость снижения максимально допустимого размера доли трат на ЖКХ с 20% до 10% совокупного дохода семьи, а также необходимость отказа от повышения тарифов на услуги ЖКХ в Башкирии до 1 июля даже не 2023, а 2024 года.
Напомним, не так давно, 23 сентября федеральное правительство заявило о внеплановом повышение на тарифы ЖКХ, которое должно произойти 1 декабря нынешнего года вместо 1 июля следующего. Причиной по которой стране нужна внеплановая индексация тарифов называют необходимость обновления инфраструктуры ЖКХ.
Напомним, что от федерального правительства не отстает и муниципальное, так депутаты Горсовета Уфы на рубеже осени и лета, 31 августа, проголосовали за подорожание тарифов на воду и канализацию (водоотведение). Тогда было решено, что в Уфе «Уфаводоканал» повысит стоимость тарифов на услуги на 13,2%, повышение цен тогда связали с масштабными планами правительства по обновлению систем ЖКХ.