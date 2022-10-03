Депутаты Курултая от ЛДПР попросили Хабирова снизить расходы жителей на оплату ЖКХ

Напомним, что от федерального правительства не отстает и муниципальное, так депутаты Горсовета Уфы на рубеже осени и лета, 31 августа, проголосовали за подорожание тарифов на воду и канализацию (водоотведение). Тогда было решено, что в Уфе «Уфаводоканал» повысит стоимость тарифов на услуги на 13,2%, повышение цен тогда связали с масштабными планами правительства по обновлению систем ЖКХ.