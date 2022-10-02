В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Эдуард Акопян

В субботу, первого октября, в Уфимском районе состоялась церемония прощания с погибшим в ходе СВО на территории Украины Эдуардом Акопяном. Об этом рассказал в соцсетях заместитель премьер-министра Правительства республики Алан Марзаев.
Во время траурной церемонии чиновник выразил свои соболезнования родным и близким погибшего. Эдуарда Акопяна приставили к Ордену имени генерала Шаймуратова — награду за героический подвиг передали близким военнослужащего.
— Помощь близким погибшего будет оказана безоговорочно, — заявил Алан Марзаев.