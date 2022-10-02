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В Башкирии пойманная с поличным экс-пристав получила семь лет строгого режима

2 октября 14:30
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Женщина, занимавшая руководящую должность в службе судебных приставов, вымогала деньги у своих подчиненных, сообщает пресс-служба СК Башкирии

В Башкирии экс-руководительница отделения судебных приставов получила семь лет и три месяца строгого режима за взятку в размере 55 тысяч рублей от своих подчинённых. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Сообщается, что старший судебный пристав потребовала от своих подчинённых денежное вознаграждение. Как объяснила женщина сотрудникам, те должны передать ей часть полученных ими ранее премий за то, что та покровительствовала им, а также игнорировала допущенные ими в ходе службы нарушения. Более того начальница обещала сотрудникам, что в будущем к ним не будут применяться меры ответственности в случае выявления нарушений.

Женщину задержали с поличным при получении взятки на сумму 55 тысяч рублей, своей вины она не признаёт. Отмечается, что суд также обязал экс-руководительницу выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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