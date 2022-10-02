В Башкирии пойманная с поличным экс-пристав получила семь лет строгого режима

Сообщается, что старший судебный пристав потребовала от своих подчинённых денежное вознаграждение. Как объяснила женщина сотрудникам, те должны передать ей часть полученных ими ранее премий за то, что та покровительствовала им, а также игнорировала допущенные ими в ходе службы нарушения. Более того начальница обещала сотрудникам, что в будущем к ним не будут применяться меры ответственности в случае выявления нарушений.