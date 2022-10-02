Бывший мэр Уфы Ирек Ялалов попал под санкции США

Напомним, ранее Ирек Ялалов также попал в санкционные списки ЕС. В марте 2022 года Ялалов также, как и другие члены Совета Федерации, поддержал закон о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой.