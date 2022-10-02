mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Бывший мэр Уфы Ирек Ялалов попал под санкции США

2 октября 10:13
Фото: 1MI
Под санкции попали 169 членов Совета Федерации, в числе которых оказался возглавлявший уфимскую администрацию в период с 2011 по 2018 год Ирек Ялалов

Бывший мэр Уфы и сенатор от республики Ирек Ялалов был внесен в санкционные списки Министерства финансов США. Под санкции наряду с Ялаловым попали также сотни российских чиновников и их родственники. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сообщается, что причиной для ввода санкций стала «намеренная аннексия регионов Украины». Под санкции попали 169 членов Совета Федерации, 109 чиновников из Госдумы, а также министр обороны Сергей Шойгу, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина и другие.

Напомним, ранее Ирек Ялалов также попал в санкционные списки ЕС. В марте 2022 года Ялалов также, как и другие члены Совета Федерации, поддержал закон о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой.

Позднее ситуацию прокомментировал сам Ялалов, заявив, что не сожалеет о своем попадании в санкционные списки. Также сенатор отметил, что полностью поддерживает решение президента Владимира Путина о проведении специальной военной операции.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48