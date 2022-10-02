Бывший мэр Уфы Ирек Ялалов попал под санкции США

Бывший мэр Уфы и сенатор от республики Ирек Ялалов был внесен в санкционные списки Министерства финансов США. Под санкции наряду с Ялаловым попали также сотни российских чиновников и их родственники. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Сообщается, что причиной для ввода санкций стала «намеренная аннексия регионов Украины». Под санкции попали 169 членов Совета Федерации, 109 чиновников из Госдумы, а также министр обороны Сергей Шойгу, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина и другие.
Напомним, ранее Ирек Ялалов также попал в санкционные списки ЕС. В марте 2022 года Ялалов также, как и другие члены Совета Федерации, поддержал закон о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой.
Позднее ситуацию прокомментировал сам Ялалов, заявив, что не сожалеет о своем попадании в санкционные списки. Также сенатор отметил, что полностью поддерживает решение президента Владимира Путина о проведении специальной военной операции.