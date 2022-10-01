В Башкирии похоронили пятерых участников спецоперации

В Салаватском районе простились с младшим сержантом мотострелкового полка Максутом Халджановым. Глава района Марс Кашапов сообщил, что за героизм, проявленный при выполнении воинского долга, военнослужащий посмертно представлен к Ордену Мужества.
В Бураевском районе похоронили старшего лейтенанта Илдара Гилемханова, об этом сообщил глава муниципалитета Рушан Гараев.
В Куюргазинском районе простились со старшим механиком-водителем мотострелкового батальона Робертом Амекачевым.
Глава Дюртюлинского района Риф Юсупов сообщил о смерти жителя деревни Уткинеево Раниса Шаехова. Он служил гранатометчиком в Белгородской области и погиб на территории Украины.
В Стерлитамаке в последний путь проводили Михаила Бравцева. Он был младшим сержантом, командиром установки отделения заграждения инженерного взвода. За отвагу при выполнении воинского долга Михаил Бравцев награждён Орденом мужества посмертно, сообщил мэр Стерлитамака Рустем Газизов.