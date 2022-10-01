Частичная мобилизация: в Башкирии чиновники отправились в военную часть Саратова

Мэр Уфы опубликовал в своем телеграм-канале фотографию, на которой, кроме него, руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин, его заместитель Урал Кильсенбаев, мэр Стерлитамака Рустем Газизов.
«Сегодня увидим наших ребят. Передавайте приветы в комментариях. После встречи расскажу вам, как наши», — написал Мавлиев.
Жители республики попросили рассказать им о том, как живут мобилизованные «без вранья и показухи», выяснить, будет ли медкомиссия, и посетить Пензу, где также находятся призванные из региона. А также посоветовали создать специальный фонд для поддержки военнослужащих.