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Частичная мобилизация: в Башкирии чиновники отправились в военную часть Саратова

1 октября 08:58
Фото: Ратмир Мавлиев / telegram
Там сейчас находятся призванные из Уфы резервисты. Накануне в Саратов отправился депутат Госсобрания Салават Хусаинов, сегодня о поездке по тому же маршруту сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Мэр Уфы опубликовал в своем телеграм-канале фотографию, на которой, кроме него, руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин, его заместитель Урал Кильсенбаев, мэр Стерлитамака Рустем Газизов.

«Сегодня увидим наших ребят. Передавайте приветы в комментариях. После встречи расскажу вам, как наши», — написал Мавлиев.

Жители республики попросили рассказать им о том, как живут мобилизованные «без вранья и показухи», выяснить, будет ли медкомиссия, и посетить Пензу, где также находятся призванные из региона. А также посоветовали создать специальный фонд для поддержки военнослужащих.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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