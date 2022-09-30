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Власти рекомендовали военкому не призывать школьного учителя из Башкирии

30 сентября 09:40
Фото: 1MI
Как сообщал Mkset, ранее повестку о частичной мобилизации вручили молодому педагогу-биологу дорогинской школы Уралу Ишмухаметову.

Родители учеников этой школы сообщили, что молодой и перспективный педагог «от бога» — единственный биолог в образовательном учреждении, который ведет кадетский класс. Школьники, по их словам, останутся без классного руководителя, а преподавать предмет будет некому.

После публикации Mkset в правительстве республики рекомендовали военному комиссариату рассмотреть возможность не привлекать к призыву Урала Ишмухаметова. Кроме этого, власти также попросили «минимизировать призыв по [частичной] мобилизации на военную службу граждан узкой специальности».

Что касается брони от частичной мобилизации для учителей, то она осуществляется отделами образования в соответствии с перечнем должностей, утвержденными межведомственной комиссией, говорится в ответе вице-премьера правительства Башкирии Ирека Сагитова на запрос Mkset. Отсрочка гражданам, имеющим особые заслуги (Урал Ишмухаметов — победитель конкурса «Молодой учитель года — 2020»), не положена.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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