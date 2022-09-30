В Башкирии участникам СВО могут предоставлять землю бесплатно, как многодетным

В настоящее время в льготные категории входят граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, молодые семьи, возраст супругов в которых не превышает 35 лет, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. Все они должны быть признаны нуждающимися в жилье.