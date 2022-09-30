В Башкирии участникам СВО могут предоставлять землю бесплатно, как многодетным

Законопроектом планируется внести изменения в статью 10 республиканского закона о регулировании земельных отношений. Так, в перечень льготных категорий граждан, имеющих право на бесплатный участок для строительства, предлагается включить военнослужащих, выполнявших задачи в специальной военной операции на территории Украины с 24 февраля 2022 года.
Отмечается, что поправки в республиканский закон разработаны по поручению главы региона.
В настоящее время в льготные категории входят граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, молодые семьи, возраст супругов в которых не превышает 35 лет, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. Все они должны быть признаны нуждающимися в жилье.