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В Башкирии участникам СВО могут предоставлять землю бесплатно, как многодетным

30 сентября 11:19
Фото: 1MI
Соответствующие поправки в законодательство разработаны республиканским правительством. Проект документа опубликован на сайте регионального Минземимущества.

Законопроектом планируется внести изменения в статью 10 республиканского закона о регулировании земельных отношений. Так, в перечень льготных категорий граждан, имеющих право на бесплатный участок для строительства, предлагается включить военнослужащих, выполнявших задачи в специальной военной операции на территории Украины с 24 февраля 2022 года.

Отмечается, что поправки в республиканский закон разработаны по поручению главы региона.

В настоящее время в льготные категории входят граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, молодые семьи, возраст супругов в которых не превышает 35 лет, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. Все они должны быть признаны нуждающимися в жилье.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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