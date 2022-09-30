В Башкирии экс-сотрудник военкомата задержан по делу о покупке военного билета

Сотрудник военкомата ранее получил через посредника взятку от призывника, размер переданной суммы был значительным, отмечается в пресс-релизе. За это должностное лицо обещало взяткодателю военный билет и освобождение от службы в армии.
Однако преступление было раскрыто. Суд назначил взяточнику штраф в размере 550 тыс. рублей.
Средства в бюджет от осужденного так и не поступили, тогда исполнительный лист о взыскании штрафа поступил приставам. Должник же просто скрылся.
За две недели его все же нашли и задержали. Теперь приставы ходатайствуют об аресте взяточника и замене наказания более серьезным. Отправлять ли его за решетку, решит суд.