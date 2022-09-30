Центр тёти рэпера-иноагента из Уфы свяжет теплые вещи для мобилизованных из Башкирии

Вчера, 30 сентября, на странице в соцсетях Общественной палаты республики Башкортостан появилась информация о том, что посетительницы центра культуры и досуга для людей старшего поколения «Сеньор» начали вязать теплые вещи, а именно шапки, варежки и носки, чтобы отправить их военнослужащим из Башкирии, которые в рамках частичной мобилизации уже отправились на места боевого слаживания.
Идею помочь мобилизованным предложила руководитель центра «Сеньор» Кристина Недорезова, которую называют тётей уроженца Уфы рэпера Face (рэпер Face (Иван Дремин) признан Минюстом иноагентом - прим.ред.). Недорезова предложила женщинам, желающим внести свой вклад в помощь мобилизованным, присоединиться и передать вещи в центр.