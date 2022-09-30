Центр тёти рэпера-иноагента из Уфы свяжет теплые вещи для мобилизованных из Башкирии

Вчера, 30 сентября, на странице в соцсетях Общественной палаты республики Башкортостан появилась информация о том, что посетительницы центра культуры и досуга для людей старшего поколения «Сеньор» начали вязать теплые вещи, а именно шапки, варежки и носки, чтобы отправить их военнослужащим из Башкирии, которые в рамках частичной мобилизации уже отправились на места боевого слаживания.