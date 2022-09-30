Радий Хабиров утвердил состав призывных комиссий

Документ утверждает основной и резервный составы республиканской призывной комиссии, а также перечень медорганизаций, проводящих обследование граждан при постановке на учет, призыве на военную службу, поступлении на контрактную службу, призыве на сборы, постувлении в мобилизационный резерв.