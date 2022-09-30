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Радий Хабиров утвердил состав призывных комиссий

30 сентября 12:07
Фото: 1MI
Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ утверждает основной и резервный составы республиканской призывной комиссии, а также перечень медорганизаций, проводящих обследование граждан при постановке на учет, призыве на военную службу, поступлении на контрактную службу, призыве на сборы, постувлении в мобилизационный резерв.

Основной состав республиканской призывной комиссии возглавил глава Башкирии Радий Хабиров. В него включены военный комиссар Михаил Блажевич, глава Минобрнауки Айбулат Хажин, председатель госкомитета по молодежной политике Яна Гайдук, министр труда Ленара Иванова, министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин и другие.

Председателем резервного состава республиканской призывной комиссии назначен вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сагитов.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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