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Путин призвал Киев сесть за стол переговоров

30 сентября 12:37
Фото: скриншот
Россия готова возобновить переговоры, сообщил глава государства в заявлении по итогам референдумов о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья к России.

«Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на западе. Чтобы это запомнили все. Люди, живущие в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, становятся нашими гражданами. Навсегда. Мы призываем киевский режим прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы», — сказал он.

Президент России подчеркнул, что «выбор народов в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне мы обсуждать не будем, он сделан».

#Новости#Наталья Балыкова#Политика
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