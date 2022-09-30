Путин призвал Киев сесть за стол переговоров

«Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на западе. Чтобы это запомнили все. Люди, живущие в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, становятся нашими гражданами. Навсегда. Мы призываем киевский режим прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы», — сказал он.