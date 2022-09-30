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Полпредом Башкирии при Путине назначили Ришата Халикова

30 сентября 03:40
Фото: delomir.ru
Ранее пост полпреда республики при президенте занимал экс-мэр Уфы Сергей Греков, назначение же Халикова подтвердили в правительстве Башкирии 29 сентября.

Исполнять обязанности полпреда республики при президенте РФ назначили 76-летнего Ришата Халикова, который на протяжении 11 лет, с 2011 года занимал пост советника полпреда при президенте. Востоковед по образованию Халиков за плечами имеет немало интересного опыта, к примеру он работал в системе Министерства иностранных дел, причем как в Советском Союзе, так и в России — с 1974 по 1995 годы. С 1995 года на протяжении 10 лет был замминистра внешэкономсвязей Башкирии. За свою деятельность Халиков получил множество государственных наград, включая Орден дружбы народов РБ, а также он является почетным гражданином Туймазинского района республики.

Напомним, что предыдуший полпред региона при президенте Сергей Греков, занимал эту должность меньше года, с 17 февраля 2022 года. Мэром Уфы он пробыл около года, полпредом и того меньше. Пост полпреда Греков покинул по собственному желанию 16 сентября нынешнего года. О новых назначениях Сергея Грекова не сообщалось.

#Новости#Ирина Деревянчук#Политика
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