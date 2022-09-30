Полпредом Башкирии при Путине назначили Ришата Халикова

Исполнять обязанности полпреда республики при президенте РФ назначили 76-летнего Ришата Халикова, который на протяжении 11 лет, с 2011 года занимал пост советника полпреда при президенте. Востоковед по образованию Халиков за плечами имеет немало интересного опыта, к примеру он работал в системе Министерства иностранных дел, причем как в Советском Союзе, так и в России — с 1974 по 1995 годы. С 1995 года на протяжении 10 лет был замминистра внешэкономсвязей Башкирии. За свою деятельность Халиков получил множество государственных наград, включая Орден дружбы народов РБ, а также он является почетным гражданином Туймазинского района республики.