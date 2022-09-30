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Неизвестный напал с ножом на кассира «Монетки» в Уфе. Момент попал на видео

30 сентября 05:56
Фото: скриншот видео из телеграм-канала @UFA_RB
Нападение неадекватного мужчины на работницу магазина и вмешательство очевидца попали на камеры видеонаблюдения, инцидент прокомментировали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Сегодня утром, 30 сентября в магазине Инорса мужчина вооруженный ножом напал на персонал магазина «Монетка», однако встретил отпор от очевидцев, в том числе и от покупателя мужчины. Судя по видеозаписи, которая распространилась в социальных сетях, от действий злодея никто не пострадал.

Mkset получил оперативный комментарий по ситуации от пресс-службы МВД по Башкирии. В это время в соцсетях строятся теории о причине нападения и разного рода предположения о том, что стало причиной нападения. Официальный же комментарий правоохранителей по инциденту таков:

Около 8 часов утра 30.09.22 в Отдел полиции № 1 Управления МВД России по городу Уфе поступило сообщение о неадекватном мужчине, который угрожает ножом кассиру. В настоящее время по поступившему сообщению проводиться проверка. Ведется розыск злоумышленника. пресс-служба МВД по Башкирии

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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