Неизвестный напал с ножом на кассира «Монетки» в Уфе. Момент попал на видео

Сегодня утром, 30 сентября в магазине Инорса мужчина вооруженный ножом напал на персонал магазина «Монетка», однако встретил отпор от очевидцев, в том числе и от покупателя мужчины. Судя по видеозаписи, которая распространилась в социальных сетях, от действий злодея никто не пострадал.