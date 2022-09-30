Краснодарский край занял 5 место по экспорту молочной продукции

Сегодня молочная продукция Кубани поставляется более чем в 30 стран мира, среди которых основные покупатели – государства СНГ. Особенно выделяется среди продукции прекрасное мороженое, завоевавшее любовь потребителей даже на азиатских рынках. Также «Агроэкспорт» сообщает, что краснодарское мороженое стало первым молочным продуктом, отгружаемым в страны Африки. В течение первого полугодия край поставил за рубеж более 685 тонн лакомства стоимостью более 2,8 млн долларов, пишет bloknot-krasnodar.ru.
Экспорт товаров АПК из Краснодарского края вырос за последние пять лет практически вдвое. За январь - июнь текущего года кубанские производители поставили на внешние рынки 3,8 млн тонн аграрной продукции на сумму 1,7 млрд долларов. Продовольственные товары из Краснодарского края отгружают более чем в 100 стран.
Растут отгрузки мороженого за границу и в целом по территории РФ. За прошлый год было отправлено за рубеж 33 тысячи тонн на 86 млн долларов, что стало рекордом в данном секторе поставок. По словам руководителя центра «Агроэкспорт» Дмитрия Краснова, продукция главным образом была поставлена в страны постсоветского пространства, а также в США, КНР и Монголию. В числе перспективных направлений специалист назвал Ближний Восток: к примеру, в ОАЭ мороженое является популярным продуктом, на него приходится около 20% потребления всей молочной продукции.
В целом мировой рынок мороженого почти восстановлен после пандемии, при этом он продолжает расти. Согласно прогнозам специалистов, к 2027 году его объем составит порядка 115 млрд долларов, и Россия будет достойным участником торговли в данной сфере.
Для этого государство поддерживает экспортеров — как финансово, так и информационно. К примеру, центр «Агроэкспорт» в течение последних трех лет работает над экспортными гидами. Это объемные справочники, которые создаются по принципу «продукт – страна». Они содержат подробную информацию о ситуации на целевых рынках сбыта, а также об основных конкурентах, предпочтениях потребителей, каналах реализации и множество других данных.
По рынку молочки уже выпущено 14 экспортных гидов. В ближайшее время «Агроэкспорт» планирует выпуск еще четырех справочников, посвященных перспективным рынкам Кувейта, Алжира, Бангладеш и Таиланда.