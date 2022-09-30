Краснодарский край занял 5 место по экспорту молочной продукции

Растут отгрузки мороженого за границу и в целом по территории РФ. За прошлый год было отправлено за рубеж 33 тысячи тонн на 86 млн долларов, что стало рекордом в данном секторе поставок. По словам руководителя центра «Агроэкспорт» Дмитрия Краснова, продукция главным образом была поставлена в страны постсоветского пространства, а также в США, КНР и Монголию. В числе перспективных направлений специалист назвал Ближний Восток: к примеру, в ОАЭ мороженое является популярным продуктом, на него приходится около 20% потребления всей молочной продукции.