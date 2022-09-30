Калининградская область вошла в проект ИРИ «20 главных событий России за 20 лет»

В рамках проекта социологи, журналисты и эксперты выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. На основные вопросы исследования отвечают участники фокус-групп по всей стране в возрасте от 18 до 35 лет. Об этом пишет tagilcity.ru.
В рамках этого исследования его участники должны были назвать 15 событий, оказавших максимальное влияние на жизнь всей страны, и пять значимых для их региона.
В фокусе внимания сегодня — Калининградская область, самый западный регион страны. Административным центром является Калининград — средоточие разнообразных архитектурных и исторических памятников. Сегодня город привлекателен не только для туристов, но и для инвесторов. За последние двадцать лет здесь произошло много событий, изменивших жизнь региона к лучшему.
В 2017 году был построен и сдан в эксплуатацию новый терминал аэропорта имени императрицы Елизаветы Петровны. В рамках реконструкции аэровокзала оборудована новая взлетно-посадочная полоса. Ее современное оборудование позволяет принимать все типы воздушных судов.
Кроме того, в Калининградской области идет активное развитие социальной инфраструктуры. На эти цели в 2021 году Калининград из регионального бюджета получил 100 млн рублей.
В нынешнем году должно завершиться строительство школы на улице Рассветной и отдельного корпуса школы № 50. В скором времени восемь детских садов будут открыты в Калининграде, еще два — в поселках Васильково и Большое Исаково. Главный результат этой большой работы — область будет полностью обеспечена местами в детских садах. Кроме того, до конца 2024 года регион получит 20 новых социально значимых объектов в сфере образования.
Приближается к завершению крупный проект — «Приморское кольцо». Четыре дорожные развязки соединят Светлогорск, Янтарный, Балтийск и Светлый.
В концу года регион получит более миллиарда рублей из федерального бюджета на строительство разводного автомобильного шестиполосного моста. Объект соединит берега реки Преголи и обеспечит бесперебойную навигацию.
Стоит отметить, что к чемпионату мира по футболу 2018 года в Калининграде был построен новый стадион. После окончания мундиаля стадион стал домашней ареной для местного футбольного клуба «Балтика». Спортивный комплекс продолжает активно развиваться и превращается в многофункциональный.