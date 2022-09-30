Калининградская область вошла в проект ИРИ «20 главных событий России за 20 лет»

В нынешнем году должно завершиться строительство школы на улице Рассветной и отдельного корпуса школы № 50. В скором времени восемь детских садов будут открыты в Калининграде, еще два — в поселках Васильково и Большое Исаково. Главный результат этой большой работы — область будет полностью обеспечена местами в детских садах. Кроме того, до конца 2024 года регион получит 20 новых социально значимых объектов в сфере образования.