По представленным “Агроэкспортом” данным, в мире стабильно растет потребление макаронных изделий. На это влияют несколько факторов, в том числе урбанизация и увеличение населения, рост популярности средиземноморской и азиатской кухни, повышение спроса на продукцию быстрого приготовления. В последнее время тренд на здоровый образ жизни привел к развитию новых направлений рынка: появляются макароны из цельнозерновой, гречневой и рисовой муки, органическая паста и макаронные изделия без глютена. По мнению экспертов, в ближайшие 5 лет в этом сегменте будет наблюдаться продолжение роста. При этом на дружественные Российской Федерации страны Азиатско-Тихоокеанского региона приходится больше 50 процентов рынка, поэтому перспективы наращивания поставок в этом отношении у РФ хорошие.