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Челябинская область заняла 3-е место в РФ по экспорту макаронных изделий

30 сентября 11:49
Фото: pxhere.com
Челябинская область по итогам первого полугодия текущего года заняла третье место среди регионов Российской Федерации по экспорту макаронных изделий.

Объем поставок данной продукции в денежном выражении превышает 6 миллионов долларов, что на двенадцать процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Данные представили в федеральном центре «Агроэкспорт» Минсельхоза России.

Издание kursdela.biz сообщает, что макаронные изделия челябинских производителей потребляют во многих странах мира. В том числе импортерами являются такие государства, как Казахстан, Киргизия, Беларусь, Армения и Китай.

По представленным “Агроэкспортом” данным, в мире стабильно растет потребление макаронных изделий. На это влияют несколько факторов, в том числе урбанизация и увеличение населения, рост популярности средиземноморской и азиатской кухни, повышение спроса на продукцию быстрого приготовления. В последнее время тренд на здоровый образ жизни привел к развитию новых направлений рынка: появляются макароны из цельнозерновой, гречневой и рисовой муки, органическая паста и макаронные изделия без глютена. По мнению экспертов, в ближайшие 5 лет в этом сегменте будет наблюдаться продолжение роста. При этом на дружественные Российской Федерации страны Азиатско-Тихоокеанского региона приходится больше 50 процентов рынка, поэтому перспективы наращивания поставок в этом отношении у РФ хорошие.

Отмечается, что центр “Агроэкспорт” на протяжении уже трех лет выпускает экспортные гиды, которые в РФ являются инструментом помощи для производителей.

Это справочники, которые разрабатываются по принципу «продукт – страна» и содержат информацию о партнерах, конкурентах, каналах сбыта, экономике, требования к продукту, а также множество других данных. Экспортные гиды помогают компаниям экономить время и деньги, выходить на новые рынки, заключать выгодные контракты.

«В прошлом году «Агроэкспорт» разработал для нас дорожную карту по экспорту муки, макаронных изделий и круп. Как результат – мы заключили большой контракт с сетью в Саудовской Аравии на поставку муки. Первую почти тысячу тонн уже отгрузили, а всего до марта 2023 года планируем поставить 5 тыс. тонн. Для нас это действительно серьезный результат», - рассказывал недавно управляющий директор челябинской «Макфы» Антон Белоусов.

По поставкам макаронных изделий в Китай центр “Агроэкспорт” выпустил один гид. Однако в перспективе на ближайшее будущее - разработка еще двух новых справочников, которые будут посвящены поставке макаронных изделий в ОАЭ и Индонезию.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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