В Уфе 30 сентября введут ограничение движения из-за проведения митинг-концерта

Так, для движения автомобилей в этот период будут недоступны улица Гафури (от Пятигорской до Пушкина), улица Заки Валиди (от Гафури до Аксакова); улица Генерала-губернатора Перовского. Отмечается, что до 22:00 30 сентября будет перекрыта парковка напротив Конгресс-холла «Торатау».