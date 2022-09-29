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В Уфе 30 сентября введут ограничение движения из-за проведения митинг-концерта

29 сентября 15:22
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Список улиц, которые будут закрыты для проезда в этот день, публикует пресс-служба администрации Уфы

Завтра, 30 сентября, в период с 10:00 до 18:00 для проезда будет недоступен ряд улиц в центре города. По информации городской администрации, причина ввода ограничения стал патриотический митинг-концерт, который пройдет на площади имени Салавата Юлаева.

Так, для движения автомобилей в этот период будут недоступны улица Гафури (от Пятигорской до Пушкина), улица Заки Валиди (от Гафури до Аксакова); улица Генерала-губернатора Перовского. Отмечается, что до 22:00 30 сентября будет перекрыта парковка напротив Конгресс-холла «Торатау».

Сообщается, что мероприятие будет посвящено итогам референдума о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

#Новости#Азамат Нухов#Политика
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