В Уфе 30 сентября введут ограничение движения из-за проведения митинг-концерта

Завтра, 30 сентября, в период с 10:00 до 18:00 для проезда будет недоступен ряд улиц в центре города. По информации городской администрации, причина ввода ограничения стал патриотический митинг-концерт, который пройдет на площади имени Салавата Юлаева.
Так, для движения автомобилей в этот период будут недоступны улица Гафури (от Пятигорской до Пушкина), улица Заки Валиди (от Гафури до Аксакова); улица Генерала-губернатора Перовского. Отмечается, что до 22:00 30 сентября будет перекрыта парковка напротив Конгресс-холла «Торатау».
Сообщается, что мероприятие будет посвящено итогам референдума о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.