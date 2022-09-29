РЭО: К концу текущего года переработка ТКО вырастет на 16,4%

Помимо этого, круглый стол объединил участников рынка и представителей органов власти. Об этом пишет kp.ru. По результатам слушаний парламента были выделены плюсы и минусы, определены задачи, требующие решения для реализации целей реформы в данный момент.
По словам участников, сфера обращения с ТКО в 2021 году стала самой быстрорастущей. Увеличение составило 35%. Усиленная разработка нормативно-правового регулирования стала одним из факторов, который помог достичь такого роста.
На слушаниях также обсудили работу по развитию инфраструктуры отрасли обращения с ТКО, где ППК «Российский экологический оператор» играет в данном вопросе главную роль.
«Возможно финансирование до 95% от стоимости проекта за счет облигаций, в том числе зелёных, которые выпускает РЭО», — сообщил глава компании Денис Буцаев.
Уже в этом году утилизация отходов вырастет на 16,4%, то есть на 0,76 млн тонн мусора, за счет строительства новых предприятий. Таким образом, утилизация увеличится с 4,63 до 5,39 млн тонн в год. Это произойдет благодаря созданию 2 предприятий по утилизации, 5 участков по утилизации, 24 компаний по обработке ТКО, 8 участков по обработке мусора.
А уже к 2024 году за счет концессий в РФ будут построены и реконструированы более 130 объектов обращения с ТКО. В 2022 году — 65 объектов в 31 российском субъекте на сумму 166 млрд рублей, в 2023 году — 49 объектов в 27 регионах на сумму 145 млрд рублей, в 2024 году — 19 объектов в 10 регионах на 57 млрд рублей. За счет ввода всех вышеперечисленных объектов в эксплуатацию в РФ появятся мощности по утилизации 9,5 млн тонн мусора и обработке 25,8 млн тонн отходов.
РЭО предоставляет еще одну меру поддержки — облигационный заем. В его рамках возможно финансирование до 28,9% стоимости проекта. В общей сложности РЭО направит на развитие новых объектов 465 млрд рублей, что составит приблизительно 87% участия предприятия в проектах. Появится возможность построить объекты мощностью по утилизации 18,3 млн тонн ТКО и по обработке 32,6 млн тонн мусора.
В завершение слушаний основные игроки сферы обращения с ТКО подвели итоги реформы на сегодняшний день.