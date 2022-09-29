РЭО: К концу текущего года переработка ТКО вырастет на 16,4%

А уже к 2024 году за счет концессий в РФ будут построены и реконструированы более 130 объектов обращения с ТКО. В 2022 году — 65 объектов в 31 российском субъекте на сумму 166 млрд рублей, в 2023 году — 49 объектов в 27 регионах на сумму 145 млрд рублей, в 2024 году — 19 объектов в 10 регионах на 57 млрд рублей. За счет ввода всех вышеперечисленных объектов в эксплуатацию в РФ появятся мощности по утилизации 9,5 млн тонн мусора и обработке 25,8 млн тонн отходов.