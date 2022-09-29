Любителям «тихой охоты» разъяснили, какие грибы собирать противозаконно

В Красной книге Московской области, которая была обновлена в 2008 году, содержится информация о двадцати двух видах грибов с макроскопическими плодовыми телами. Тринадцать из них относятся к категории потенциально уязвимых, восемь — к видам с неясным статусом, и один — к редким и малочисленным. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на издание «Вести Подмосковья».
Гмошинский пояснил, что запрещено наполнять свою корзину такими грибами, как трутовик разветвленный, трутовик овечий, каштановый гриб, полубелый гриб, белый осиновик, говорушка подогнутая, золотисто-желтый и пергаментный грузди, сыроежка золотистая и другие.