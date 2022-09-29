Любителям «тихой охоты» разъяснили, какие грибы собирать противозаконно

В Красной книге Московской области, которая была обновлена в 2008 году, содержится информация о двадцати двух видах грибов с макроскопическими плодовыми телами. Тринадцать из них относятся к категории потенциально уязвимых, восемь — к видам с неясным статусом, и один — к редким и малочисленным. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на издание «Вести Подмосковья».