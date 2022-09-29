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Два военных кладбища появятся в Башкирии в ближайшие три года

29 сентября 06:43
Фото: 1MI
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

В Уфимском и Чишминском районах Башкирии появятся мемориальные кладбища воинской славы. Их создадут в 2022-2025 годах в рамках программы по развитию системы учреждений культуры, искусства и общественных пространств, следует из постановления правительства РБ.

Отмечается, что военно-мемориальные кладбища нашей страны служат местом погребения тех, кто при жизни был отмечен заслугами перед государством. На сегодняшний день крупнейшее мемориальное военное захоронение находится на ныне закрытом для погребений Сергиевском кладбище в Уфе.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
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