Два военных кладбища появятся в Башкирии в ближайшие три года

Отмечается, что военно-мемориальные кладбища нашей страны служат местом погребения тех, кто при жизни был отмечен заслугами перед государством. На сегодняшний день крупнейшее мемориальное военное захоронение находится на ныне закрытом для погребений Сергиевском кладбище в Уфе.