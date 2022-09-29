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Что изменится для жителей России и Башкирии с 1 октября 2022 года

29 сентября 05:16
Фото: 1MI
Mkset изучил законы, которые коснутся каждого

Рост зарплат

С 1 октября бюджетников и гражданский персонал воинских частей ожидает рост зарплат на 4%. Увеличатся размеры окладов военнослужащих, контрактников, сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания полиции, сотрудников ОВД, учреждений и органов уголовно-исполнительной инспекции, органов ФСИН, государственной противопожарной службы, таможенных органов и начальников органов федеральной фельдъегерской связи.

Изменения в пенсиях

С 1 октября автоматически проиндексируются пенсии у неработающих россиян старше 80 лет. Те, кому исполнилось 80 лет, получат фиксированную выплату примерно в 13 тысяч рублей.

Ветераны ВОВ и их семьи получат доплату в 15,5% от назначенной пенсии.

С октября отменится доплата военным пенсионерам в размере 19,5% от пенсии. При этом у них увеличится довольствие.

Изменения в выплате «детских» пособий

В Башкирии 1 октября изменится порядок назначения выплаты новых пособий с 8 до 17 лет.

По заявлениям, которые родители подали (и подадут) до 1 октября 2022 года, выплата осуществляется начиная с 1 апреля 2022 года, но не ранее месяца достижения ребенком возраста 8 лет.

Если же заявление на назначение данного пособия родитель или же опекун подаст позже 1 октября 2022 года, то выплата будет осуществляться начиная с месяца, когда ребенку исполнится 8 лет, но только при условии, что обращение за назначением пособия последовало не более чем через полгода (6 месяцев) с этого месяца.

Новости банков

Банки будут обязаны раскрывать условия вкладов с 1 октября 2022 года. При выборе и открытии вклада клиент банка сможет ознакомиться с его ключевыми условиями в таблице, где будут указаны вид вклада, сумма и валюта, процентная ставка, объясняться возможность или недоступность пополнения и частичного снятия средств со счета вклада, а также порядок выплаты вкладчику процентов по вкладу и продления его срока.

Запрет на онлайн-операции в банках

С 1 октября 2022 года клиенты банков смогут сами ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников. Можно будет установить максимальную сумму для онлайн-перевода или лимит на определенный период времени. Запрет можно будет поставить на онлайн-переводы, кредитование или на все услуги сразу.

Изменения в ОСАГО

С 1 октября страховые компании смогут сами получать информацию о новом госномере автомобиля без участия автовладельца с помощью автоматизированной системы. Владелец полиса ОСАГО обязан письменно уведомить страховщиков, если у авто сменится собственник. При продаже автомобиля можно будет оставить действующий полис ОСАГО. Участникам ДТП теперь не нужно будет записывать контактные данные очевидцев. Ознакомиться с результатами техэкспертизы можно будет без заявления.

Кроме этого, с 1 октября водительские права можно будет предъявлять сотрудникам ДПС с экрана телефона.

Выплаты на карту «Мир»

С 26 октября 2022 года банки будут зачислять только на карты «Мир» следующие выплаты:

— субсидии и компенсации за оплату «коммуналки»;

— соцдоплаты к пенсии, льготные выплаты, выплаты в рамках соцконтракта;

— выплаты почетным донорам России.

Выплаты «Детям войны» в Башкирии

В октябре 189 тысяч жителей Башкирии, признанные «детьми войны», получат региональную выплату в размере 1000 рублей. Напомним, к этой категории граждан относятся те, кто родился в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года.

Подорожание проезда

С 10 октября 2022 года в Уфе на городском маршруте № 208 «Уфимский ДОК — ТЭЦ-1» изменится стоимость проезда. Она составит 30 рублей за наличные и по банковской карте, 25 рублей — по транспортной карте «Алга».

#Новости#Валерия Панаева#Общество
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